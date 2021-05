Patricia Maldonado y su reflexión por la “Tía Pikachu”: “Casi me pongo a llorar de ver a esa pobre señora, no se da cuenta que la están utilizando”

Durante estas últimas semanas, Patricia Maldonado ha abordado las pasadas elecciones de constituyentes en su programa “Las Indomables” que comparte con la actriz Catalina Pulido.

En ese contexto, se refirió a la popular “Tía Pikachu”, personaje que interpreta en las calles desde las manifestaciones de 2019 Giovanna Grandón, de 46 años, y que salió electa constituyente el pasado 16 de mayo.

Maldonado reconoció en su programa que es primera vez que oía hablar de ella y que se iba a referir a una entrevista que hizo la periodista Mónica Rincón.

“Voy a decir algo que me causa horror. Creo que la política ha llegado a extremos bárbaros, así de simple, de la barbarie. No les importa utilizar a jóvenes, adolescentes, a niños, a personas ignorantes, a personas buenas que no tienen culpa de ser ignorantes, de no saber lo que ocurre en Chile, de hablar tonteras, que son utilizadas en beneficio de algo”, comenzó diciendo.

“¿Y por qué quiero decir esto? Porque le hacen una entrevista y le hacen unas preguntas porque ella salió constituyente. Créame amiga, amigo, que casi me pongo a llorar de ver a esa pobre señora, que no tiene la culpa, quiero que entiendan, no se da cuenta que la están utilizando, no sabe en lo que se está metiendo“, aseveró la expanelista de Mega.

“La van a estrujar como un limón y cuando ya no le quede jugo, la tiran a la basura. Eso va a ocurrir“, enfatizó para luego dar un ejemplo.

“No me acuerdo bien las preguntas, para no cometer un error. Pero algo del Estado… “yo… en verdad a mi me gusta Allende porque fue bueno”. Perdón, le dice la periodista, yo le estoy preguntando por esto otro. ¿Qué le parece? Que yo quiero salud gratis, que los cabros vayan a estudiar gratis al colegio, no tenemos plata“…. Yo decía Dios Mío, esta señora qué va a redactar si no sabe lo que es un Estado, lo que es la Constitución“, remató.

