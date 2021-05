“Me dio pena, heavy”: “Pancho” Saavedra se “quebró” tras recibir emotivo saludo del “Catador”

Durante la jornada de ayer, el animador “Pancho” Saavedra protagonizó un emotivo capítulo del programa “De tú a tú”, conducido por Martín Cárcamo.

Durante el espacio, el comunicador abordó diversos temas relacionados a su vida privada, así como también al ámbito profesional. Asimismo, el conductor de Canal 13 fue sorprendido con múltiples saludos de parte de sus amigos y compañeros.

Uno de estos saludos fue de su colega “Catador”, quien es parte de su equipo del programa “Lugares que hablan”. A través de un video, el camarógrafo David Liempi expresó: “Puras flores para usted compadre, gran profesional, buen comunicador y mejor persona. Cómo olvidar cuando estuvo peligrando mi continuidad en ‘Lugares que Hablan’ y tu pusiste tu cargo a disposición. ¿Quién te hace esa?“, dijo.

Fueron estas palabras las que “quebraron” a Saavedra, quien se emocionó en gran medida: “Me dio pena, heavy. Uno no espera reconocimiento, pero que heavy que se acuerde de eso“, declaró.

Junto a esto, contó que “a ‘El Catador’ lo iban a sacar de ‘Lugares que Hablan’ en un momento“. En este sentido, detalló que si su colega no subía al avión para su próximo destino, él tampoco iba: “‘No me voy a subir al avión, no la hago sin ‘El Catador’ y sin Richard tampoco. Arreglen lo que quieran, no me subo’. Y no me subí“, recordó.