“Sería un gran papá y mi marido también”: “Pancho” Saavedra se confesó con Martín Cárcamo y realizó potente reflexión

El reconocido animador de televisión Francisco Saavedra fue el nuevo invitado al programa “De tú a tú”, espacio de entrevistas conducido por Martín Cárcamo.

Durante el capítulo, el profesional abordó diversos temas relacionados a su vida personal, y especialmente su relación de pareja Coke, con quien ya lleva varios años de relación.

De hecho, el conductor de “Lugares que hablan” afirmó que le gustaría convertirse en padre junto a su esposo. El animador aseguró que espera hacerlo “algún día sí, más temprano que tarde para que no se me pase el tren. Algún día sí, pero falta tanto en el país”.

En este sentido, Saavedra reflexionó sobre el tema y precisó que “Hoy estamos viviendo un infierno en el Sename. Hoy día para que una pareja de dos hombres pueda llegar a adoptar va a ser imposible. Entonces, ¿Qué prefiere el Estado, ver a nuestros niños en un infierno, en una cárcel que verlos en un ambiente rodeados de cariño? ¿Cómo va a ser posible?”, cuestionó.

Según “Pancho”, “estamos en un mundo al revés. Estamos en un mundo donde no me vengan con esa vaina de que ‘los niños están primero’, los niños no están primero. Están los intereses de los demás antes que los niños. Hoy día están las religiones antes que los niños. Hoy día están los credos antes que los niños”, manifestó.

Finalmente, el animador declaró que “lo único que te puedo decir es que tengo un corazón muy grande y tengo el suficiente amor para poder criar niños. Y que sería un gran papá y que mi marido también sería un gran papá“.