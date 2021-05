“No hablen hue…”: El duro descargo de José Antonio Neme contra Catalina Vallejos por dichos antivacunas

Durante el pasado fin de semana la ex “Calle 7” Catalina Vallejos estuvo en el centro de la polémica luego de que se refiriera a la vacuna contra el Covid-19, señalando que ella no se sometería a este proceso.

“No me voy a vacunar y el por qué es porque, en realidad, casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo”, fue parte de lo que expresó a través de sus redes sociales.

Esto fue tocado por el matinal “Mucho Gusto”, en donde el periodista José Antonio Neme tuvo duras palabras en contra de la expareja de Karol Lucero.

“Este fin de semana… yo voy a mencionar a esta niña Vallejos, que pololeó con un integrante de este programa, que hace una declaración de lo más irresponsable que hay. Esta muchacha, que yo no tengo el placer de conocerla, no la conozco, pero revisé el fin de semana lo que ella dice, respecto a que… es un delirio, básicamente“, soltó el conductor.

Luego continuó: “Yo quiero hacer un llamado a que no hablen huevadas, perdón. ‘Que mi cuerpo me va a defender solo’… déjense de chambonadas”.

Finalmente expresó: “Yo la llevaría a la CDC para que la estudien a esta chica. Debe ser la única persona en el mundo que tiene la capacidad, no solamente de combatir este virus, sino que todos los otros virus. Ella dice que no se ha vacunado de nada, entonces yo le hago un llamado a los directores de la OMS que contacten a Cata Vallejo, la inviten y lleven a un centro científico y la estudien”.