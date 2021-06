Seguidores de “Edificio Corona” festejaron escena romántica entre Rubí y Macarena

El día de ayer el término “Rubirena” se convirtió en trending topic en Twitter, el cual hace alusión a las amigas de “Edificio Corona”, las cuales han sido emparejadas por los espectadores desde el inicio de la producción.

Y finalmente la teleserie de Mega enseñó una escena romántica entre Rubí (Vivianne Dietz) y Macarena (Hitzka Nudelman).

Así, este martes Rubí le declaró sus sentimientos a Macarena, quien a su vez tiene una relación con Jacinta. “Yo pienso caleta en ti Maca… que aunque tú encuentres siútica la palabra hermosa, tú de verdad erí la persona más hermosa que yo he conocido en mi vida“, fue parte de esta confesión.

Luego Rubí continuó: “Tu no erí linda ni bonita, tu erí hermosa. Cuando estoy cerca tuyo, tú a mí… Maca, parece que tú a mí me gustái“.

No obstante esto no tuvo una respuesta inmediata, ya que Macarena salió corriendo, con la excusa de que su polola la esperaba.

Sin embargo recibió un reclamo de Rubí: “Bueno que espere, yo te acabo de decir algo súper importante, súper íntimo. Tú no te puedes ir corriendo“.

Tras esto Macarena replicó: “¿Querí saber por qué me voy así? Porque yo estoy con la Jacinta y no la puedo hacer sufrir, y tú vienes y me dices todas estas cosas y a mí se me derrite el corazón. Porque yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo“.

Esta frase provocó que ambas se besaran, desatando múltiples comentarios y mensajes de los fanáticos en las redes sociales.

SE BESARON CTM AL FIN, VOY A LLORAR NO ES BROMA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MESES ESPERANDO ESTO #EdificioCorona #Rubirena pic.twitter.com/CvKpIvq9Q0 — 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎🐞 (@Brendalena_) June 2, 2021