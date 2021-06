“Tenía pensado implementarlo”: Javiera Acevedo y por qué no utilizó método anticonceptivo vinculado a la lactancia

El 19 de mayo pasado la intérprete nacional Javiera Acevedo dio a luz a su primer hijo, Kai, a quien presentó en las redes sociales.

No obstante recientemente la actriz compartió una reflexión sobre el método anticonceptivo de latancia y amenorrea. “Para aquellas madres que me preguntan si lo elegí, les cuento lo que me sucedió luego del parto”, inició señalando.

“Tenía pensado implementarlo dado a que tengo amigas que lo han hecho, y si bien yo estaba buscando algún cuidado más a largo plazo, por consulta médica me indicaron que aún no es el momento”, explicó.

Tras esto relató que lo consultó con su ginecólogo, quien le dio “una cantidad enorme de consideraciones para llevarlo a cabo correctamente, e incluso, más consultas para analizar los cambios de mi cuerpo según cada periodo de lactancia”.

Finalmente sostuvo: “Es por eso que les aconsejo no dejarse llevar por consejos de amigas, porque si bien pueden venir el amor, cada cuerpo es distinto ¡Y más luego del embarazo!”.

Aquí puedes ver su publicación: