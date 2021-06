“Hay mucho amor”: Diana Bolocco apunto a supuesto romance de José Luis Repenning y Priscilla Vargas

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” comenzó de una manera singular, luego de que uno de los puntos más llamativos no fuera un tema noticioso, como es costumbre, sino que fue una broma de Diana Bolocco.

Esto, luego de que la conductora vinculara amorosamente a sus colegas y conductores de noticias José Luis Reppening y Priscilla Vargas.

La situación inició luego de que José Antonio Neme se quejara por el cierre de Mega AM, el cual contó con la conducción de ambos periodistas, en donde comenzó a sonar “Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler.

Luego Diana se sumó a este tema, en donde explicó por qué sonaba esta romántica canción para despedir el noticiero.

“Es que sabes por qué…, porque en ese estudio hay mucho amor“, soltó la animadora, dando a entender que existiría un romance entre los rostros de prensa, Repenning y Vargas.