Ivette Vergara se confiesa sobre las veces que ha echado de la casa a Fernando Solabarrieta

Una de las parejas más estables del espectáculo nacional y que han superado complejas etapas en su relación, es la compuesta por Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara. De hecho, llevan en total 20 años de relación y, según contaron ambos en el programa “De Tú a Tú”, han sido necesarias ciertas reglas para que todo se mantenga en orden.

En el programa, que será emitido este miércoles y que es conducido por Martín Cárcamo, el matrimonio contó distintos detalles que dan una mirada íntima a la dinámica que llevan.

“Fernando ha sido bien honesto en que básicamente él no corta el queque en nada acá“, comentó Vergara, haciendo referencia a que su esposo no toma ciertas decisiones en su hogar. En ese sentido, la presentadora comentó que ya no recuerda la cantidad de veces que lo ha echado de la casa.

“Normalmente nosotros discutimos por puras tonteras, pero logramos finalmente ponernos de acuerdo, bueno en realidad me impongo“, comentó Ivette, ante lo cual el periodista deportivo respondió: “Eso ha permitido que todas las veces que me ha echado de la casa, no salga de la puerta”.