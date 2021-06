“Me paseó”: El divertido momento que protagonizó hija de Cristián Sánchez para que la dejaran salir

La cuenta de Instagram del animador Cristián Sánchez de manera frecuente se ve invadida con publicaciones de sus hijos, en donde su pequeña Gracia siempre se roba las miradas.

Y esto no fue distinto en un reciente registro que compartió el esposo de Diana Bolocco, en donde su hija menor protagonizó una graciosa escena.

En este video la pequeña intenta persuadir a su padre. “Papi, ¿puedo salir hoy?“, a lo que el conductor responde de manera negativa.

“No, no puedes salir hoy, imposible, no sales“, no obstante Gracia utiliza su ingenio para cambiar la situación.

“Papi, ¿cómo se llama el ingrediente que le echas a la comida, que te queda tan sabrosa?”, a lo que Sánchez replicó:” Ah, sal, sal“.

Tras esta respuesta Gracia salió corriendo, ya que esta respuesta fue tomada como “salir”. “¡Gracias papi!“, se le escucho gritar.

“Primera vez que me pide permiso… y me paseó!!!“, fue el texto que acompañó la divertida publicación.

Aquí puedes ver el registro: