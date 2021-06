Monserrat Álvarez compartió fotografías con 22 años de diferencia: "El tiempo pasa..."

La conductora de “Contigo en la Mañana” Monserrat Álvarez es bastante activa en las redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde interactúa con sus seguidores.

Ahora, en la red social de imágenes, desclasificó antiguas fotografías del pasado, las cuales tienen 22 años de diferencia.

En la publicación inició: “Para olvidarme un rato de las malas noticias, me puse a cachurear en el baúl de los recuerdos y miren lo que encontré!!!“.

Tras esto detalló que son portadas de la Revista Ya y contarían con más de 20 años de diferencia. “El tiempo pasa, chiquilleeess, pero ha pasado de buena forma“, sostuvo.

Por último repasó sus hitos personales de las últimas dos décadas: “Me convertí en madre, he tenido distintos trabajos en la tele apasionantes, he conservado a mis amigos y amigas de aquella época… En fin…. un hallazgo que me sirvió para contactarme con todo lo bueno de la vida“, sostuvo.

Aquí puedes revisar la publicación: