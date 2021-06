Oriana Marzoli entregó detalles de su nueva cirugía estética: “Se van viendo divinas”

La exchica reality Oriana Marzoli recientemente se sometió a una nueva cirugía estética, la cual enseñó en las redes sociales.

En esta, cambió sus implantes mamarios por unos más grandes, intervención que había anunciado con anterioridad. “No son cosa del otro mundo, no son nada grandes… No os alarméis, no os estreséis. Pero al final yo hago lo que me sale de los cojon…”, sostuvo hace unas semanas.

Ahora la venezolana compartió una fotografía de su cambio, sobre la cual compartió una reflexión.

“Ya me queda poco para decir que estoy recuperada de la operación. Todavía tengo bastante inflamado el canalillo (aunque precisamente en esta foto no lo parezca), pero ya se van viendo divinas“, inició señalando.

Luego continuó: “El aumento ha sido mínimo, de 1 cm más de proyección. Lo que queríamos lograr era que tuviese más pronunciado el escote, cambiando la forma de la prótesis de tenerla redonda con poca proyección, a redonda con proyección extra alta. Así que nada, en cuanto esté completamente ready, os subo una foto con el resultado final”.

Aquí puedes revisar la publicación: