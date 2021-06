“No se puede más con tanta incertidumbre”: El duro descargo de Kathy Contreras por medidas sanitarias

La situación sanitaria en el país por el Covid-19 no parece mejorar, por lo que recientemente el Gobierno tomó la medida de poner a toda la Región Metropolitana en cuarentena, obligando así a muchas tiendas a bajar sus cortinas.

Una de las afectadas fue la animadora Kathy Salosny, quien a través de Instagram aludió de manera especial a su restaurante Casa Tunquén.

“Un mensaje de @casatunquen para todo el mundo gastronómico: No se puede más con tanta incertidumbre… ¡Todos quienes discuten y pontifican de cuál es la mejor solución son los que tienen su cheque a fin de mes! No tenemos tiempo para que se pongan de acuerdo porque aquí son familias completas que dependen de las malditas soluciones políticas y no ciudadanas…”, sostuvo de manera dura, agregando el hashtag #Todollegatarde, aludiendo a las medidas que tomó el Gobierno.

Recordemos que la animadora tiene su local frente a la playa Tunquén, en el litoral central y recién el 13 de noviembre logró reabrir las puertas, tras un extenso periodo de inactividad. No obstante, hoy vuelve a sufrir de la pandemia y las restricciones de movilidad.