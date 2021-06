VIDEO | “¡Me acabo de sacar la cresta!”: Cecilia Bolocco sufrió accidente durante “live” en Instagram

Una inesperada situación ocurrió durante una de las últimas transmisiones que realizó la modelo Cecilia Bolocco a través de su cuenta de Instagram, plataforma donde cuenta con más de 646 mil seguidores.

Resulta que en medio del video en vivo que la animadora mantenía con sus fanáticos, sufrió una estrepitosa caída en el exterior de su hogar en Estados Unidos, mientras mostraba la espectacular vista que tenía.

“Ay, me acabo de sacar la cresta, me pegué con eso… No sé ve, por eso me pegué“, expresó la exMiss Universo tras caerse en el patio de su vivienda, siendo atendida rápidamente por su hijo Máximo, quien en ese momento se encontraba junto a ella.

“Me saqué la cresta, me pegué en las dos canillas. Me duele más que la concha de la lora. Ya voy a entrar, está muy húmedo”, sostuvo luego la animadora, quien finalmente reflexionó sobre lo sucedido, reconociendo que “siempre me pego, me saco la cresta”.

Revisa el momento