“Me despertaba con voces”: Daniela Nicolás reveló que alguien del “mundo televisivo” le hizo “magia negra”

La modelo Daniela Nicolás participó en una nueva emisión del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde compartió múltiples confesiones junto a Mauricio Flores, Marlén Olivarí, Francisco Kaminski y Evelyn Matthei.

En dicha instancia, la actriz reveló una curiosa anécdota, de cuando -según ella- un personaje de la televisión le hizo “magia negra” para perjudicarla en su vida diaria.

Según comentó en el programa, el hecho sucedió cuando grababa para la teleserie “Gemelas”, donde no se sintió bien físicamente y empezó a experimentar sucesos anormales.

“Me despertaba con voces“, sostuvo la actriz nacional, quien aseguró que cuando las escuchaba, alguien conocido suyo fallecía.

En este sentido, la modelo contó que llamó a una vidente “por curiosidad, porque me estaban pasando cosas muy raras (…) Empezamos a conectar varios puntos, me ayudó y de ahí nunca más sentí nada, me mejoré de todo”, recordó.

Finalmente, Daniela reveló que a la persona que le hizo “magia negra” la conocía y que era del “mundo televisivo“.