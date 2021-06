“¿Invitó a todos menos a ti?”: Monserrat Álvarez rememoró cuando Raquel Argandoña no la invitó a su cumpleaños el 2018

En el 2018 la comunicadora Raquel Argandoña informó que celebraría sus 60 años con una exclusiva fiesta en El Espacio Gastronómico de Barrio Italia, evento al cual sus compañeros de “Bienvenidos” asistieron. No obstante una persona no recibió invitación.

Esto fue revelado por la periodista Monserrat Álvarez durante la jornada de este jueves en “Contigo en la Mañana”, donde a tres años de esta fiesta desclasificó la situación, señalando que ella fue la persona que Argandoña no invitó.

“La Raquel Argandoña no me invitó a su cumpleaños“, partió señalando la conductora, lo que generó una pregunta de su colega Julio César Rodríguez: “¿Invitó a todos menos a ti?”, obteniendo una positiva respuesta.

Ante esto Álvarez contextualizó la situación, señalando que en ese momento formaba parte de Canal 13, leyendo noticias en el primer bloque. “No era mi estilo de carrete, pero igual (debería haberme invitado) por cortesía (…) Igual porque se hablaba mucho del cumpleaños en el matinal. Era tema, sino me da lo mismo”, sumó Álvarez.

Tras esto relató que, de todas formas, le regaló un colgante de plata. “Yo se lo entregué el día de su cumpleaños. Me nació. La verdad no sé si me habría sentido muy cómoda en la fiesta“.

Finalmente JC Rodríguez sostuvo que luego todos comentaban sobre la fiesta en el estudio, “¿y tú en un rinconcito sola?”, preguntó. Ante esto Álvarez replicó: “Sí, como la niñita del colegio a la que no invitan al cumpleaños“.

Por último la conductora sostuvo que quiere mucho a Raquel y “son temas del momento (…) Quizás ella tenía su límite de invitados y yo no quedaba“.