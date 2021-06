“Creo que es una mier**”: El tenso debate que se produjo en “Me Late” por venta de saludos de famosos

Un tenso momento se vivió en el programa “Me Late” de TV+, luego de que tomaran el tema de famosos que cobran por saludos a través de una plataforma web, y parte de estas ganancias iban a una fundación.

En este sentido tanto el animador del programa, Daniel Fuenzalida como el panelista Sergio Rojas, se mostraron contrarios a esta práctica, cuestionando además su vínculo con la institución benéfica.

Lo complejo es que el periodista Luis Sandoval, que también forma parte de “Me Late”, participa en el sitio vendiendo saludos.

Otros de los rostros que vendían estos mensajes son Álvaro Rudolphy, María Luisa Godoy, Ignacia Allamand, Yann Yvin, Eduardo de la Iglesia, Pablo Mackenna, María Jimena Pereyra, así como muchos otros.

Ante esta situación Fuenzalida inició cuestionando esta práctica. “¿Te tienen que pagar por un saludo? ¿Cómo es eso?“, a lo que el periodista Luis Sandoval señaló que partió hace poco y él decide qué saludos hacerlo, cobrando 12 mil pesos por mención.

“De las 12 lucas, ¿cuánto va para la fundación?“, consultó el conductor, ante lo cual Luis no quiso responder y detalló que solo ha realizado siete saludos a la fecha.

Ante esto se produjo un debate, en donde cuestionaron que utilizaran el tema de la fundación como algo para lucrar desde el portal.

A estas críticas se sumó Sergio Rojas, quien expresó duras palabras. “Está bien, pero creo que un saludo, es mi opinión y no te estoy juzgando, amigo, no te estoy juzgando. Creo que es una mierda lo que estás haciendo, pero no te estoy juzgando. Escúchame bien. Yo creo, con el cariño que te tengo, que un saludo no debiese cobrarse o lo que dice Daniel, toda la plata ir a la fundación”, afirmó.

Luis Sandoval se defendió de estos dichos. “Insisto. Yo creo que la gente, muchos cumplen el sueño de conocer a su celebridad, de que le llegue un saludo. Obviamente no van a tener acceso de otra forma, ¿o crees que algún famoso te va a pescar?”.

Tras esto se calmaron un poco los ánimos, aunque la postura de Fuenzalida y Rojas fue que el portal decidiera qué hacer, si hacen saludos netamente para la fundación o derechamente “para que lucre el portal y el famoso”.