“No me deja de sorprender la violencia”: Maura Rivera detalló la agresión que sufrió Mark González

El pasado lunes el exfutbolista profesional Mark González sufrió una violenta agresión en la comuna de Lo Barnechea, mientras realizaba trekking junto a su esposa Maura Rivera y sus hijos.

Este hecho quedó registrado por vecinos del sector, el cual se viralizó e incluso fue compartido por la bailarina Maura Rivera.

Bajo este contexto la ex “Rojo” asistió al matinal “Buenos Días a Todos”, en donde entregó detalles de lo ocurrido.

“Mis hijos están más tranquilos, pero mi hija más chica está con miedo, ya no quiere salir a la plaza. Vivieron un momento angustiante siendo tan chicos. Fue horrible la situación”, partió comentando.

Luego continuó: “Estaba súper asustados y el daño que le hicieron, ¿quién lo va a remediar? Eso no se olvida, es fuerte. Qué triste que los niños hayan visto eso. No se lo deseo a nadie, porque fue demasiada agresividad. Estoy en shock, me ha costado asimilar lo que pasó. La sacamos barata”.

Junto a esto señaló que, hablando con vecinos, se enteró de que esta situación es más usual de lo que se piensa. “Pasamos una pésima noche. No dejo de ver el video y no me deja de sorprender la violencia”, afirmó.

Respecto al ataque expresó que “Iban directo a Mark, estaban ensañados. No sé si lo reconocieron (…) pero ya lo habían hecho con más vecinos. Se fue de las manos, porque esto podría haber sido mucho más grave”.