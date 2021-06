“Me dijo que tenía que ser igualdad de condiciones”: La particular postura de Tonka Tomicic sobre las infidelidades en las relaciones de pareja

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, se abordó el escándalo desatado en el Reino Unido, luego de que se revelara el amorío que tuvo el exministro de Salud, Matt Hancock, con su asistente Gina Coladangelo.

En este contexto, los animadores plantearon sus posturas con respecto a las infidelidades en las relaciones de pareja, y quien primero se refirió al tema fue la conductora del espacio, Tonka Tomicic.

La animadora respondió a la consulta realizada por su colega Raquel Argandoña, sobre si perdonaría una infidelidad. En relación a esto último, Tonka confesó que “yo creo que una cosa loca y fugaz, sí”.

Tomicic aseguró que podría perdonar “como desliz, una cosa que se da“. No obstante, puntualizó que “del dicho al hecho hay mucho trecho. Creo que es fácil que uno lo converse y lo hable, pero otra cosa es vivir la situación“.

“Ahora, si es una relación, yo creo que es mucho más difícil. También hay que tener en cuenta que cuando hay hijos, la cosa es distinta”, advirtió Tonka durante el matinal.

En esta misma línea, Argandoña le consultó a Tonka si su esposo Parived le perdonaría una infidelidad, a lo que la animadora respondió de manera negativa: “Me dijo que tenía que ser igualdad de condiciones, o sea que yo no le puedo dar esa carta y él no me la puede dar de vuelta a mí, entonces quedamos en que no“, sostuvo.