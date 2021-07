Debe más de $65 millones en la clínica: Giovanni Cárdenas se sincera tras estar internado por Covid-19 por más de un mes

El exparticipante de “MasterChef” Giovanni Cárdenas se sinceró con respecto a los difíciles días que vivió, tras haber sido internado de urgencia por las complicaciones derivadas del Covid-19.

Sobre esto, el exconcursante de Canal 13 reveló, junto a su esposa Scarlette Jaque, que debe a $65.546.534 a la Clínica Dávila, donde permaneció por 33 días, y 18 de estos estuvo intubado por complicaciones de salud debido al coronavirus.

Según la esposa de Cárdenas, “esa es la cuenta que me entregó la clínica y me dijeron que eso tenía que presentarlo en Fonasa”, dijo a Las Últimas Noticias.

“Pregunté por la ley de urgencia y me dijeron que solo cubre los días en que estuvo intubado, no el resto del tiempo. No sabemos cuánto nos corresponderá pagar. Estamos preocupados por el costo que vamos a afrontar”, complementó.

Junto a esto, reveló que no solo eso deben pagar, puesto que el tratamiento y la rehabilitación también hay que considerarlas. “Hace unos días fuimos a la urgencia de la clínica, por una radiografía de tórax, y el costo total fue de $407.000. Tuve que pagar $200.000 en el momento y era la plata del arriendo, el resto lo pacté en cuotas. Cada visita al psiquiatra son entre $30.000 y $40.00056, y los remedios rondan los $100.000”, dijo Jaque.

Por su parte, Giovanni señaló con respecto a la deuda que “quedé impactado, mal. En Fonasa le explicaron que nos responderán con una carta que puede demorar hasta seis meses. Es mucho tiempo y nos crea incertidumbre.

“Espero poder acogerme a la ley de urgencia y que me salga cero, como a unos amigos, o una cifra abordable”, finalizó.