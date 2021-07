“No me enfoco tanto en la competencia, sino que en sacar una mejor versión de mí”: “Pollo” Castillo adelanta cómo será su participación en “MasterChef Celebrity”

El popular youtuber chileno “Pollo” Castillo adelantó cómo será su participación en el programa “MasterChef Celebrity”, que se encuentra en plenas grabaciones de sus capítulos en Colombia. Según explicó, no pretender enfocarse tanto en la competencia con sus compañeros, sino que en aprender lo más posible de esa experiencia.

“Decidí entrar a MasterChef como una experiencia nueva para mi vida personal tanto profesional, en el sentido de que una cosa son las comunicaciones y todo lo que pueda escalar dentro de este mundo en el que estoy inmerso, en el mundo digital, y esta es una nueva plataforma que igual me abre horizontes y me hace conocer personas, que los contactos son súper importantes”, subrayó el influencer.

Por otro lado, puntualizó en que será una “experiencia personal”, que le permitirá volverse “más profesional dentro de la cocina, siendo que sé lo básico“, reconoció Castillo. De hecho, el joven aseguró que únicamente sabe cocinar arroz, tallarines y huevo revuelto.

En cuanto a sus fortalezas, el conocido youtuber sostuvo que “trabajo bien en equipo , que soy muy sociable, también que cuando me enfoco en algo, logro obtener aprendizajes rápidos y lo puedo poner en práctico (…) tengo harta carisma, siento que no me enfoco tanto en la competencia, sino que de sacar una versión de mí mismo en lo que es la cocina“, afirmó.

Finalmente, sobre los jurados Yann Yvin, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch , el participante reveló que a quién más le “teme” es a la famosa chef chilena. “La Fernanda, ella es como la más ruda, me tengo que ganar el corazón de ellos”, dijo.