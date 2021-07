“Vivo con un miedo paralizador”: Ingrid Cruz reveló cómo enfrenta sus crisis de pánico y ansiedad

Con más de un millón de seguidores en Instagram Ingrid Cruz comparte diversos momentos de su día a día, así como actividades de su trabajo como actriz.

No obstante, también se refiere a algunos aspectos de su día a día o momentos más profundos, revelando recientemente que sufre de crisis de pánico y ansiedad.

“La vida es una lucha constante !!!Soy una mujer feliz y agradecida. Vivir con crisis de pánico y angustia hace que yo sea una luchadora constante“, partió redactando en sus redes sociales.

Junto a este mensaje la intérprete posó al natural, sin maquillaje y luciendo un polerón, donde continuó: “«El miedo …la pérdida del control!!La excesiva conciencia hace que la opción de ser positivo sea una batalla. Sentirse inválido es terrible. Yo me siento así …el miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas …pero como soy dura, la gran mayoría las hago, a un costo tremendo pero con una recompensa inimaginable”.

“Pero cansa … cansa que sea así. Que no tenga cura. Que las cosas que me han pasado tengan un costo, invisible…pero un costo agotador. No se por q les cuento esto…Quizá por qué creo que es mucho más común de lo que uno cree. O por empatía”, sumó luego.

Finalmente utilizó la publicación para enviarle un mensaje a todos aquellos que pasan por lo mismo: “Y creo que es importante, en las redes sociales, hablar de cosas normales, dejar de idealizar todo …la belleza ,la perfección. Porque personalmente creo que la belleza más grande es que somos únicos e imperfectos”.

Aquí puedes revisar su publicación: