Di Mondo robó miradas en evento de Cannes y recibió elogios de la reconocida actriz Sharon Stone

El pasado viernes se realizó la gala amfAR 2021, evento que se realizó en el contexto del festival de Cannes, el cual recauda fondos para la investigación del Sida.

Quien participó en el evento fue la celebridad Di Mondo, quien no se quiso quedar fuera y preparó un llamativo look para este evento, obteniendo incluso halagos internacionales.

Bajo este sentido el fashionista preparó un atuendo inspirado en un tocado que elaboró su novio de hace más de quince años, el diseñador Eric Javits. “Lo único que se me ocurrió, porque no iba a tener tiempo de hacer nada más“, partió señalando en una entrevista para LUN.

Este singular atuendo se robó miradas en la gala, donde una de las actrices que quedó impresionada con el traje de Di Mondo fue la estrella Sharon Stone, quien eligió al chileno.

“Estábamos pasando por la alfombra roja, Sharon se dio vuelta y me dijo ‘you look fabulous‘ (te ves fabuloso). Y me miró de pies a cabeza. Todo el mundo estaba impactado con mi tenida, impactado“, narró el socialité.

Estos mismos dichos fueron repetidos por Regina King, mientras que Di Mondo también logró intercambiar algunas palabras con Darren Criss.

“El cóctel de la gala fue maravilloso, teníamos una vista al mar impresionantes. La casona donde estábamos, la decoración, las flores, la música, la gente, los vestidos, todo era maravilloso”, sostuvo el artista.

Aquí puedes ver su look: