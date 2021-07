La sorpresa que se llevó Millaray Viera tras radical cambio de look de su hija: “Estoy pa’ adento”

La hija de la animadora Millaray Viera, Julieta, sorprendió en las redes sociales con un radical cambio de look, lo cual no solo sorprendió a los cibernautas, sino también a la conductora de “Yo Soy”.

En una publicación que compartió la misma animadora, se mostró sorprendida ante el gran cambio que enseñó su retoño.

“Estoy pa’ adentro entre el resultado de las elecciones y la nueva Ginger Juli“, escribió en la publicación, la cual rápidamente sumó una gran cantidad de likes.

Luego, en una nueva publicación, compartió otra imagen en donde la menor posó con lentes, la cual obtuvo aún más corazones por parte de los seguidores.

“Ginger Juli part II. Mi primogénita amda, creativa, dulce, amorosa, inteligente, graciosa, talentosa y piti“, escribió en la nueva publicación.

Los comentarios, por otro lado, no se hicieron esperar. “Es igual a ti“, “Hermosa” y “Se parece a la protagonista de ‘Anne with an E’“, fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió Millaray Viera:

