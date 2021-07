“Soy una luchadora”: Ingrid Cruz y la silenciosa enfermedad que enfrenta hace 20 años

Hace algunos días la actriz nacional Ingrid Cruz se refirió a su estado de salud mental en una publicación de Instagram, donde señaló estar enfrentando crisis de pánico y angustia, lo cual puso sobre la mesa y visibilizó en la platafroma de Instaram.

Ahora en una entrevista con LUN señaló que esto no es algo reciente ni producto de la pandemia, sino que es un tema que enfrenta desde los 26 años de edad. “La vida es una lucha continua. Soy una mujer feliz y agradecida. Vivir con crisis de pánico y angustia hace que yo sea una luchadora constante“, partió comentando al citado medio.

Junto a esto la intérprete de Mega sumó: “El miedo, la pérdida de control. Sentirse inválido es terrible. Yo me siento así, el miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas, pero como soy dura la gran mayoría las hago”.

Por otro lado la intérprete recordó cuando le diagnosticaron esta enfermedad psiquiátrica, donde no se conocían muchos detalles sobre esta. “Las redes sociales sirven para visibilidad una enfermedad de la que se habla poco. No sé por qué uno se avergüenza de que pasen estas cosas y no lo habla. Hay que hacerse cargo desde la mayor naturalidad posible”, sumó.

Cruz también sostuvo que ha buscado soluciones alternativa a su problema, además de tomar sus medicamentos, como meditar, realizar ejercicios de respiración y terapias alternativas, pero la efectividad de estas medidas no son una cura definitiva y lo sabe muy bien.

“Claro que sirven, pero esta es una enfermedad que es silenciosa, invisible y permanente. Hay días que no son buenos para mí. Te falta el aire y te preocupas, te urges. Uno vive con el miedo permanente a que te venga un ataque y eso te hace no disfrutar de muchas cosas“, añadió.