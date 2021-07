“Me agarraron los guardias”: Pamela Díaz confesó insólita experiencia en la Teletón

La animadora Pamela Díaz reveló una insólita experiencia que tuvo en la Teletón, donde trabajó como “telefonista”, lo que significa que estaba encargada de informar cuánto era el dinero recaudado en cada región.

Según explicó en el programa transmitido por Instagram llamado “Amiga”, a pesar de que “ama” el evento solidario, cuestiona el hecho de que algunos famosos quieren destacar por sobre otros.

“Yo te juro que amo la Teletón, me encanta esa fundación porque creo que es de verdad”, sostuvo. No obstante, puntualizó que “sacando todo eso, yo siempre he sentido que es una cuestión de codazos y a mí me desagrada, yo no tengo paciencia con la gente que quiere figurar más que otra“.

De hecho, contó que hubo un hecho por el cual no la volvieron a llamar a la Teletón. “Me llaman y me siento, tenía que hacer un sketch, y la cosa es que voy y digo ‘ya son las 2 de la mañana, tengo sueño, la Pascuala esta chica, qué estoy hue… aquí si ya deposité, me tengo que ir’, y me fui“, aseguró.

En este sentido, recordó que “me agarraron los guardias y me dicen ‘¿para dónde va usted?, me llamaron por la radio que tiene que devolverse’“.

La animadora contó que aprovechó una rutina que haría Cecilia Bolocco para irse a su casa. “Me fui y llegué a mi casa, dije ‘no estoy para eso’“, reconoció.

“Al día siguiente me sentí mal, le saqué el chanchito a la Trini y fui a depositar, y no me llamaron más para la Teletón. Está bien, me lo merezco”, cerró.