La noticia que tiene feliz a Vivi Kreutzberger: tiene relación con su familia

Durante esta semana la animadora Vivi Kreutzberger realizó un tierno anuncio a través de las redes sociales, el cual involucra a una de sus hijas.

Esto, luego de que Ilan Numhauser Kreutzberger informara a través de Instagram que prontamente tendrá un nuevo integrante en su familia, dando cuenta que tendría un hijo.

“¡Nuevo integrante en camino! Con @cata_gana y Celino ya no podemos esperar a que llegue el #babyNG. #January2022″, escribió el joven en la publicación que compartió.

Junto a esto también publicó imágenes de su pareja, Catalina Gana, mientras que ella enseña cómo ha crecido su pancita de embarazo, ya que tendría tres meses de gestación.

Por otro lado la joven también utilizó la plataforma de Instagram para compartir esta noticia. “Celino pronto se convertirá en hermano mayor. Después de mucho esperarte, al fin llegaste… A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo importante es mantener la frente en alto, vivir un día a la vez, rodearse de amor y como me recuerda día a día mi @ilannumhauser… no perder el sentido del humor”.

Aquí puedes revisar la publicación: