Pamela Díaz muestra cómo ha crecido su pequeña hija: Seguidores destacaron parecido con especial persona de su vida

La menor de los hijos de Pamela Díaz, Pascuala, ya tiene casi cinco años de edad y cada vez se roba los corazones en el Instagram de su madre.

Pascuala es fruto del segundo matrimonio de la modelo y animadora con Fernando Téllez. Anteriormente tuvo dos hijos con Manuel Neira, Trinidad y Mateo.

Es por ello que sorprendió a sus seguidores ahora con el particular parecido entre Pascuala y Trinidad, quien ya tiene 18 años.

“Me encanto esta foto amo reírme 💕”, comentó la panelista de “Me Late” al subir varias fotos con la pequeña, las que en poco tiempo lograron más de 55 mil “me gustas”.

“Esta grande!! Dios la bendiga linda…. 🌹”, “Se parece mucho a su hermana mayor”, “Es igual a la Trini”, “Amor de mamá”, le escribieron sus seguidores.