“Eres lo peor que le ha pasado al país”: José Antonio Neme fue increpado en restaurante y detalló la situación

Durante la jornada de este lunes un tema obligado en diversos matinales fue el video viral de un hombre en el aeropuerto de Santiago este fin de semana, quien insultó a trabajadores del lugar y agredió a funcionarios de la PDI, tras encontrarse supuestamente bajo la influencia del alcohol.

El protagonista, Jaime García, doctor y nutriólogo, habló con el matinal “Mucho Gusto”, donde hizo su mea culpa y se refirió a la situación, hecho que llevó a que el conductor José Antonio Neme desclasificara una situación que vivió el pasado viernes.

“Me pasó una cosa. No lo iba a contar, pero lo voy a contar, ya que estamos hablando este tema”, partió comentando el periodista.

Luego continuó: “El día viernes, en la noche, fui a comer a un restorán que se llama ‘Alemán experto’ que está en Lo Barnechea. Subí al segundo piso. Estaba en una conversación privada, piolita y se acerca una mujer joven que espero que me esté viendo”.

Tras esto señaló que la desconocida mujer se acercó a él y le habló: “Me dice ‘¿te puedo decir algo? No puedo quedarme con esta mierda adentro’. Yo le dije ‘desembuche’. Me dijo ‘eres lo peor que le ha pasado a este país. Eres un cara de raja, le haces mal a Chile. Hay gente que se siente insultada por tus opiniones’. La persona con la que yo estaba comiendo, que no tiene nada que ver con la televisión, se paró y le dijo ‘señora, ¿qué significa esto? Retírese"”.

Pero su relato no acabó ahí, ya que Neme luego añadió: “Imagínense yo estuviera en al misma posición que el doctor; me paro y le pego a la mujer“.

Finalmente José Antonio Neme señaló que el incidente terminó ahí, solo pidiéndole a las personas que acompañaban a la mujer que la llevaran a su auto.