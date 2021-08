Francisca Merino y reestreno de Adrenalina: “Cathy Winter es por lejos mi personaje preferido, mi hija regalona, mi doble… mi otro yo”

“Es casi el único personaje mío que recuerdan”, señala Francisca Merino acerca del papel que la elevó a categoría de estrella de televisión y que el público podrá volver a ver desde este lunes por las pantallas de Canal 13.

Se refiere a “Cathy Winter”, la inolvidable joven sobre la que giraba la trama de “Adrenalina”, emblemática teleserie que el 13 reestrenará hoy lunes 23 de agosto y que irá de lunes a viernes a las 14:30 horas.

Merino cuenta que “Cathy Winter es por lejos mi personaje preferido, mi hija regalona, mi doble… mi otro yo. Y ha sido el único papel en que de verdad me metí a desarrollar el personaje, hablé con el guionista (Pablo Illanes) para que me diera libertad de cambiarlo y así llegué a dar vida a la Cathy que todos conocieron”.

“Cathy Winter” es una adolescente oriunda de Osorno que pierde a sus padres en un trágico atentado en Cartagena de Indias, luego de lo cual vuelve a Chile y se instala en la casa de una tía en Santiago. En la capital debe terminar el colegio y es en donde se dan sus primeros amores y donde llega a convertirse en una “Reina de la noche”, junto a sus nuevas amigas “Alexis Opazo” (Alejandra Herrera), “Tamara del Canto” (Berta Lasala) y “Sandra Villagra” (Aranzazú Yancovic).

Es así como “Cathy Winter” pasa de ser alguien muy tímido a una mujer que derrocha intensidad al por mayor en una teleserie que ella define como un producto que “rompió esquemas” y que siente que en la actualidad pueda calzar perfectamente con las nuevas generaciones: “Adrenalina es una teleserie transversal, entretenida, dinámica y con conflictos que no han pasado de moda”.

La intérprete, que no realiza telenovelas desde el año 2004, en donde fue parte del elenco de “Hippie”, confiesa que hoy “me gustaría volver a las teleseries. Es que me encanta lo que hago, soy feliz siendo actriz y sería muy bonito volver a estar en un género que me dio tantas satisfacciones”. Por ahora prepara una serie ganadora de un fondo del CNTV.