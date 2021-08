“Me da tanta rabia”: El enojo de Coté López por poca cobertura a marcha donde participó

Recientemente la influencer Coté López utilizó sus redes sociales luego de que asistiera a la “Marcha de los Niños”, que se realizó el pasado domingo.

El evento tenía como objetivo pedir justicia para niños como Tomás Bravo, Tamara e Itan, en donde la empresaria criticó la poca cobertura que tuvo el evento.

Así, a través de Instagram, expresó su enojo por la situación. “Esto es importante. No hubo ni un solo medio apoyando, pero para hablar webadas están todos“, partió comentando.

Luego continuó: “Si tan solo estuvieran cerca de uno de tantos papitos que estuvieron hoy abrazando los juguetes y las fotos de sus hijos entenderían que ESTO es importante“.

Tras esto, en una publicación, compartió un extenso texto donde manifestó su enojo: “Cada vez que llego a casa después de estas marchas, siento una pena horrible por la sociedad en que vivimos. No puedo creer que, cuando se trata de nuestros niños, no somos capaces de llenar las calles del país… tu hijo podría ser asesinado, todos estamos expuestos”.

En la misma línea incluso aseguró que “hubo madres que me contaban que personajes famosos no quisieron compartir (el evento) en sus Instagram porque ‘no era parte de su contenido’. De verdad me da tanta rabia“.

Por último expresó: “la próxima marcha la avisaré todos los días con una semana de antelación y les ruego que vayan“.

Revisa aquí su publicación: