Patricia Maldonado destroza a Roxana Muñoz por promover ayuno extremo: “Si usted quiere morir, muérase”

Este martes la animadora Patricia Maldonado destrozó a la modelo Roxana Muñoz, quién deberá pagar una multa de 20 millones de pesos por “hacer publicidad engañosa y peligrosa”. Esto luego de promover una dieta de ayuno extremo, invitando a la gente a pasar 21 días solo tomando agua.

“Yo lo encuentro terrorífico, una persona se quiere hacer una dieta y pasar 21 días sin comer, ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué le puede importar a la gente que la señora Roxana Muñoz se quiera morir?”, disparó la opinóloga.

“Muérase, si usted se quiere morir, muérase, da lo mismo. A usted la van a enterrar y nadie se va a acordar después, porque así es”, añadió Maldonado ningún filtro.

Posteriormente criticó que “Usted no puede ser referente de la gente joven. Niñas que tienen graves problemas de obesidad, que lo único que quieren en su vida es ser delgadas y usted sale diciendo ‘estoy tomando agua para bajar tantos kilos a la semana"”.

“¿Pero de qué se trata eso? Eso es criminal a mi juicio”, sentenció.

Tras esto la animadora reviso imágenes de Muñoz en un “antes y después”, comentando al respecto: “Yo creo que ya es anoréxica, no hue… la cag.. (…) Si yo no tomo desayuno, siento nauseas jaqueca, me pongo peligrosa, ¡21 días sin comer!”, exclamó.

Finalmente Maldonado dijo que “va a tomar de su propia sopita, porque no le van a quedar ganas de andar promoviendo cosas que no son reales. Las redes sociales deberían tener un poquito más de cuidado, Si ofrecen pastillas para bajar de peso, señora, usted sabe que eso es mentira”.

“No hay pastillas para bajar de peso a no ser que usted tome anfetaminas”, cerró.