Diana Bolocco conquista a sus seguidores con atrevida postal al desnudo

Este jueves la exitosa animadora de televisión Diana Bolocco encendió las redes sociales tras compartir una atrevida postal sin censura.

A través de su cuenta de Instagram la panelista de Mucho Gusto se mostró en en una fotografía en blanco y negro en la que mira de reojo a la cámara.

“Así celebré el paso a la fase 4. Mentira. Necesitaba una excusa para subir esta foto del 2018 con poquita ropa y no se me ocurrió nada más. Bueno, hasta que me acordé que hoy es jueves de #tbt. Con eso bastaba, ¿No?”, agregó al pie de la publicación.

Diana además aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores a seguir cuidándose, pese al reciente avance de la Región Metropolitana en el Plan Paso a Paso.

“Por favor tomemos la fase 4 con responsabilidad. No queremos volver atrás. Un abrazo para todos”, remarcó.

Revisa la postal a continuación.