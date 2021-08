La sensible pérdida que enluta a Daniella Campos: “Vivirás para siempre en mi corazón”

Recientemente la comunicadora Daniella Campos compartió una lamentable noticia a través de las redes sociales.

Esto, luego de que informara del fallecimiento de su perrita Mamba, quien falleció tras 19 años y tres meses.

Bajo este contexto Campos compartió una serie de publicaciones en Instagram, en donde se refirió al deceso de su mascota.

“Mi compañera, mi amiga, mi hija, la que me salvó. Una pitbull que me enseñó el amor incondicional, el respeto, la lealtad, pero sobre todo que el prejuicio no es amigo del corazón“, inició señalando.

Luego continuó: “Estuviste con mis dos hijas, a las que amaste y cuidaste siempre… yo estuve con los nueve tuyos“.

Por último aludió a su fallecida hija: “Casi la mitad de mi vida fue caminar junto a ti, hoy debo aprender hacerlo sin tu compañía, pero con la seguridad que hoy estas junto a mi Flo y que vivirás para siempre en mi corazón”.

Aquí puedes ver la publicación: