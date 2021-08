“Me desperfilé mal”: Monserrat Álvarez se excusa tras desubicado chiste sobre Daniella Chávez

Continúa la polémica en torno a Daniella Chávez y el acoso sufrido por parte de funcionarios del Minsal mientras cumplía su cuarentena. Pese a que recibió las disculpas correspondientes de la Seremi de Salud, ahora la modelo debió aguantar una desubicada broma.

Debido a lo mediático del asunto, durante la edición de este viernes de Contigo en la mañana, los panelistas debatieron sobre lo denunciado por Chávez, lanzando algunos comentarios desafortunados al respecto.

En ese sentido, Julio César Rodríguez le preguntó a su compañera Monserrat Álvarez: “¿Tú crees que aquí hubo un aprovechamiento del cargo para ir a conocerla?”.

“No sé, pero me informan de la seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria”, respondió en tono de broma.

Posteriormente se percató de que su comentario no era el más adecuado, por lo que se excusó de sus dichos.

“Qué ordinario el chiste. ¿Saben qué? Yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así”, aseguró.

En la misma línea argumentó que ella” antes hacía chistes de otro tipo, pero ahora se me ha empezado a pegar, mi familia ya no me reconoce, soy otra. Me desperfilé mal”.