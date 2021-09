Cristián de la Fuente negó estar vinculado a investigación por contrabando de joyas y relojes: “No he recibido ninguna citación del Ministerio Público”

El actor nacional Cristián de la Fuente negó estar vinculado en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana de Occidente en contra de un grupo de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), que presuntamente estaría involucrado a una trama de contrabando.

Esto, luego de que el medio La Red asegurara el pasado 8 de septiembre que el intérprete estaría siendo investigado, junto a Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived, por la supuesta compra de especies robadas.

A través de un comunicado, Cristián de la Fuente señaló que “en relación a estos hechos, quiero manifestar que no he recibido ninguna citación ni comunicación del Ministerio Público vinculada a esta u otra investigación penal, ni tampoco he estado involucrado en la compra de relojes u otras especies robadas, como refiere la nota de La Red“.

Debido a lo anterior, el actor presentó ante el director ejecutivo del canal “una solicitud formal para que rectifique y aclare a la brevedad la información publicada por este medio, cuya fuente desconozco por completo“, sostuvo.

Finalmente, agradeció “enormemente la preocupación de todos los medios de prensa que se han comunicado conmigo con la intención de querer aclarar este asunto“.