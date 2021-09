“Me empecé a volver loca”: María José Quiroz confesó que le fueron infiel durante su embarazo

Este viernes se emitirá un nuevo episodio de Podemos Hablar, el cual nuevamente estará marcado por una parrilla conformada por estrellas del humor.

En esta edición se contará con la grata presencia de Yamila Reyna. Ernesto Belloni, Iván Arenas (Profesor Rossa), Paul Vásquez, y María José Quiroz, Donde esta última confesará una impactante anécdota sobre una difícil etapa vivida durante su embarazo.

“Yo estaba embarazada, mi pareja no tenía pega y yo compré un auto para que él saliera a trabajar. Resulta que él salía a hacer uber cuando la demanda estaba más alta, eso era como a las 10 de la noche. Él llegaba tipo 7 AM”, comentará en el episodio que está aún por estrenarse.

“Llegaba fin de mes y le decía: ‘bueno, saquemos las cuentas para poder pagar las cosas’. Yo pagaba el auto, la bencina, la patente, todo y él me decía que estaba malo, que todo el mes estuvo malo”. agregó.

“Yo quería confiar y sabía que era una tonta porque sabía que me estaba mintiendo. Lo pillaba pero no me atrevía a enfrentarlo. Me empecé a volver loca, fue todo mal. Nació mi bebé y a los dos meses caché que me estaba cagan... O sea, lo asumí. Fue muy penca y difícil”, confirmó.