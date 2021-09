“No te hagas el amoroso”: Raquel Argandoña le paró los carros a Amaro Gómez-Pablos en su regreso a Bienvenidos

Este viernes el matinal de Canal 13, Bienvenidos, recibió la sorpresiva visita de una querida ex panelista, Raquel Argandoña, quien comentó junto a los animadores el estreno de los 2000, un zapping al pasado.

En ese contexto la Quintrala recibió una cariñosa bienvenida de sus ex compañeros, como fue el caso de Tonka Tomicic, quién hizo el anuncio de la visita a los televidentes.

“Miren quién está sentada acá al lado. ¡Volvió Raquel! ¡Tanto tiempo!“, comentó la animadora.

Por su parte, el español Amaro Gómez-Pablos también dedico unas breves palabras a Raquel: “¡Qué agradable, qué bueno!”, señaló el periodista. Sin embargo, su saludo no fue bien recibido por Argandoña.

“Nosotras nos habíamos visto (…) Amaro, yo a ti no te veo desde febrero, nunca me llamaste, así que no te vengas a hacer el amoroso conmigo”, contesó distante la visita.

Impactado por la respuesta recibida, Amaro solo logró decir entre risas: “Me encantan estas extorsiones de Raquel”.