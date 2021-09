Rodrigo Sepúlveda recordó el día que falleció Eduardo Bonvallet: “Yo me fui al piso”

El próximo sábado 18 de septiembre se cumplen seis años de la muerte de Eduardo Bonvallet, quien se quitó la vida luego de padecer durante años depresión.

En esa línea, el programa de La Red ‘Hola Chile’ recordaron al exfutbolista nacional mediante un reportaje, donde dan a conocer los últimos días que vivió el comentarista deportivo previo a su fallecimiento.

Y en aquel material audiovisual una de las personas que aparece es su amigo y colega Rodrigo Sepúlveda. El periodista de Mega relató el momento que le contaron de la muerte del ‘bonva’.

“Agarré uno de Radio ADN, me dicen: ‘Sepu, murió Bonvallet’. Yo no podía creer“, dijo el comunicador.

Después, detalló que lo llamaron de Mega “porque necesitaban que fuera al estudio por la muerte de Bonvallet. Yo me fui al piso. Me acuerdo que me senté en un sillón y me largué a llorar“.

Ante esto, Sepúlveda reflexionó que “la salud mental de los chilenos debe ser una prioridad absoluta“. Además, ‘Sepu’ complemento que “es terrible lo que pasa. Gente que no se atreve a contar las cosas que vive, gente con depresión, que tiene ganas de suicidarse por problemas económicos, por problemas emocionales, por la pandemia, por miedos, por temores, por inseguridades”.

Finalmente, indicó “que ganas de que él esté con nosotros comentando lo que pasa en la selección, que ganas de que esté con nosotros comentando lo que pasa en el país”.

Revive aquí el reportaje sobre Eduardo Bonvallet en ‘Hola Chile’: