Obi-Wan Kenobi, la serie que narra los hechos tras el Episodio III de Star Wars finalizó su rodaje: Ewan McGregor adelanta que “no decepcionará”

Una de las series más anticipadas de Disney+ finalizó oficialmente su rodaje: Obi-Wan Kenobi, la producción que seguirá con los eventos del Episodio III de Star Wars, que culmina con la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader.

La serie ha causado un gran revuelo tanto en los medios como entre los más fanáticos de la franquicia, ya que tendrá el esperado regreso de Ewan McGregor en el papel del querido maestro Jedi, rol que interpretó por última vez en 2005, fecha que se estrenó La venganza de los Sith.

Al respecto el talentoso actor aseguró que el proceso de rodaje “fue muy divertido. Realmente disfruté haber trabajado con la directora Deborah Chow y creo que no decepcionará. Creo que será muy buena”.

“La tecnología que usamos es genial, es una experiencia muy diferente a la que usamos en las tres películas que hice”, añadió.

En ese sentido, para esa serie se utilizará una tecnología similar a la usada en The Mandalorian, que deja en el pasado las características pantallas azules y verdes de las precuelas, para dar paso a proyecciones en tiempo real de los escenarios y ambientes, permitiendo así una inmersión total en el set.

“Puedes inventar cosas que no existen en el mundo real y convertirlas en un medioambiente”, agregó.

