Mario Velasco repasó su romance con Francisca García-Huidobro y reveló que se proyectó

El pasado martes en el programa “Zona de Estrellas” los comunicadores se refirieron al nuevo romance que anunció Laura Prieto, así como abordaron los riesgos que es mantener una relación mediática.

En este sentido la panelista Mariela Sotomayor le consultó a Mario Velasco sobre su relación con la actriz y animadora Francisca García-Huidobro, con quien tuvo un romance hace un tiempo.

Ante esto el animador de farándula soltó de inicio: “La Fran no me deja hablar de la Fran. Le gusta a ella hablar de mí“.

Luego señaló que “pincharon muy poco tiempo”, aunque Velasco si admitió que él tuvo la ilusión de tener algo más duradero.

“Más o menos cuando uno ya sale ‘tiempo’ con una persona, obviamente te proyectas, sino para qué, estás perdiendo el tiempo tú y haces perder el tiempo a la otra persona”, expresó.

Luego agregó: “Obviamente en un punto sí te proyectas, no sé si a verte de viejo, pero sí (…) Éramos tan felices comiendo papa fritas. Aparte que el combo lo agrandaba ella, no yo, yo no tenía ni uno“.

Tras esto se regresó al tema principal, donde referió al nivel de exposición que habría experimentado en una relación más extensa.

“Tal vez me hubiese jugada en contra el hecho de que ella era la mujer más importante de Chilevisión, tenía una posición, privilegiada obviamente de la mano de su trabajo. También cuando uno tiene esas posiciones en los canales hay mucha gente alrededor que cuida eso“, soltó.