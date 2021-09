Neme debió “dar explicaciones en casa” tras íntima confesión con Pamela Jiles

Durante la jornada de ayer se produjo un “coqueto” cruce en vivo entre el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, y la diputada Pamela Jiles, lo cual habría traído consigo repercusiones.

“Voy a dejar de lado años de atracción física que hemos tenido desde mucho tiempo, física e intelectual, para hacer las preguntas que debemos hacer”, fue parte de los polémicos dichos que lanzó el conductor del matutino.

Tras esto la parlamentaria se mostró bastante nerviosa, para luego reconocer que efectivamente pasó algo entre ambos. “Yo no sé si el conductor del programa (Neme) le ha comentado al resto del panel que efectivamente pinchamos“, afirmó Jiles.

Bajo este sentido el día de hoy Pamela Jiles nuevamente fue invitada al programa, recordando la íntima conversación que mantuvo con Neme.

Y el episodio se volvió a repetir.

“Ayer me pregunta el 80% de la gente en la calle qué va a pasar el martes con el cuarto retiro, que es lo que vamos a tratar de resolver aquí, y el otro 20% me pregunta por la relación secreta con José“, inició señalando la parlamentaria.

Tras esto el nerviosismo invadió a José Antonio Neme, quien declaró que debió “dar explicaciones en casa, y es muy complicado todo”.

Diana Bolocco, por su parte, bromeó con la situación: “¿A quién tuviste que darle explicaciones, a tus perros?“, preguntó a modo de broma.

Ante esto Neme replicó: “No fíjate, tú sabes a quien tuve que darle explicaciones“, dando a entender que está pololeando.

En este mismo contexto Pamela Jiles también señaló que recibió quejas por parte de su pareja: “Quiero decirles, si les interesa mi situación, no sé si José lo va a revelar, yo recibí la molestia explícita del abuelo (su pareja). Ayer me hizo ver su molestia, yo les diría que como no lo había hecho en los 48 años de relación que tenemos”.