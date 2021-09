“Me descompuso”: Diana Bolocco desclasificó reclamo desde entorno de candidato presidencial

Mientras realizaba un trámite en una notaría el pasado 23 de septiembre, Diana Bolocco informó que recibió un llamativo mensaje vía WhatsApp, el cual provenía desde el equipo de un candidato presidencial.

La situación se contextualiza luego de que esa mañana en el matinal de “Mucho Gusto” presentaran un reportaje sobre las declaraciones de patrimonio de los aspirantes a La Moneda, en donde el equipo periodístico de Mega investigó sobre esto, asegurando que algunos candidatos no presentaron un informe completo.

En este sentido una de las candidaturas se puso en contacto con Diana, lo cual no fue bien recibido por parte de la animadora: “Me descompuso la tarde, me descompuso mal. Me mandó un mensaje largo diciendo que ‘nosotros habíamos mentido descaradamente’ y otro tipo de cosas, que ‘habíamos afectado una familia completa’, en fin. Estaba concentrada en el trámite entonces me costó leer, porque era una persona que no tengo registrada en mi celular“, inició detallando este viernes.

A pesar de esto la conductora defendió a su equipo, respondiendo: “Sabes qué, perdóname, bájame cuatro cambios, ya que aquí, desde mi óptica, nadie mintió, hablamos de una información pública y entiendo que nos faltó un dato, pero nadie mintió”.

Luego señaló: “Me perturbó mi tranquilidad mental. Creo que uno no tiene por qué agredir a una persona, porque yo me sentí agredida”.

Finalmente Bolocco optó por finalizar esta polémica: “Le dije, ‘te invitó a ver el programa, porque si te lo contaron es distinto, y si no, escucha de nuevo el audio que me mandaste porque no hay ninguna mentira y sabes qué, me cag… la tarde‘”.