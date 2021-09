Coni Piccoli reveló violento episodio con director de TV que la motivó a alejarse de la televisión

Recientemente se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde participó Coni Piccoli, quien sorprendió tras realizar declaraciones sobre su paso en la TV.

Bajo este contexto la intérprete reveló un episodio violento que tuvo con un director de televisión, lo cual fue tan dramático que la motivó a alejarse de la pantalla.

En compañía de Emilio Edwards, la exministra Paula Narváez y el conductor de TV Jorge Aedo, la actriz narró por qué no trabajaba en televisión, tras su exitoso paso por series como “BKN“, “Karkú” y “Mamá Mechona“.

“Me desencanté de la televisión“, partió señalando la intérprete en el programa. “El tema del ego, de las vanidades, todo lo que existe ahí, de estar flaca, estar linda siempre y ser todo, como perfecta… me aburrió”, explicó.

Tras esto desclasificó el episodio: “Las mujeres no tienen permiso para engordar (…) Hubo un director que a mí me dijo, así como que me miró y me dijo ‘oye, estai más gordita’. Por eso decidí alejarme, porque no estaba ni ahí con eso”, relató.