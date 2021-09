Neme realiza dura crítica a Venezuela: “Soy una persona de izquierda, pero no soy tarado”

José Antonio Neme contó durante el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, que ha estado cinco veces en Venezuela durante su carrera profesional, recordando crudas imágenes, como personas pidiendo restos de comida al salir de un restaurante.

“Cuando uno va a Venezuela y lo recorre, y conversa con la gente, es fácil tener la explicación de por qué 6 millones de venezolanos salen, y la mayoría de ellos jóvenes y niños”, dijo.

“El presidente Maduro cada vez que abre la boca dice una bravuconada tras otra. Yo sé que es su presidente y merece respeto, pero habla una pelotudez tras otras”, agregó.

En ese sentido, y abordando el contexto electoral en Latinoamérica, el periodista también afirmó que fue la derecha chilena quien impuso el término de “Chilezuela” y que la izquierda chilena “que tanto empatiza” con los venezolanos “que los quiere recibir, no sé, imagino que en sus casas o sedes de partidos, cuando se les pregunta por Nicolás Maduro callan. Oportunistamente lo que hace es evitar el origen del problema”.

En esa misma línea, más adelante Neme señaló que cuando hay gente que defiende el régimen y que Venezuela es una democracia, sí, democracia en su origen (…) pero sabemos que el poder judicial está intervenido, hay fiscales que han tenido que escapar”.

Y añadió que “pensar que aquí hay fascismo o una ultraderecha imperialista… pensar que hay 6 millones de venezolanos han salido de Venezuela simplemente por una campaña fascista es ser simplemente un idiota, perdón que lo diga de esa manera tan clara”.

“Uno puede ser una persona de izquierda. Yo soy una persona de izquierda, no tengo problema en reconocerlo. He votado por la centro izquierda siempre, pero no soy un tarado”, sentenció.