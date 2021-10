“Yo creo que no estoy enamorada, yo estoy obsesionada”: La confesión de Helhue Sukni sobre el nuevo amor de su vida

Este miércoles la abogada Helhue Sukni le contó una nueva historia a sus seguidores de Instagram, en esta ocasión se refirió a su más reciente novio, al cual solo se refirió como “el amor de su vida”.

En ese sentido, aseguró sentirse triste y desanimada, debido a que este aparentemente la tendría en el olvido.

“El día de mi cumpleaños, que lo celebré el sábado en el estadio de Palestino, fue mi amor de mi vida, pero mi amor de mi vida, que me dice que me ama, ayer lo llamé, y me dijo que ‘no, que estoy con unos amigos’“, partió narrando.

“Hoy no lo he llamado, y él me llamó, para decirme que iba a venir hoy día, entonces estoy como triste, me da como pena, no se porqué, será porque estoy enamorada”, agregó en un tono melancólico con una copa de vino en una mano y un cigarro en la otra.

“¿Ustedes creen que la tía Helhue está enamorada?, yo creo que no estoy enamorada, yo estoy obsesionada, porque yo soy una hue… que todo lo que quiero lo logro, soy obsesiva, ese es mi problema”, remató antes de tomar un sorbo de su copa.

Posteriormente continuó con la confesión a sus seguidores esta vez en una postura mucho más reflexiva.

“¿Saben porque soy obsesiva?, porque quiero tal cosa, y lucho, lucho y lucho para obtenerla, el problema con el novio, es que lo tengo aquí y se me arranca, pero bueno, valor, que le vamos a hacer”, sentenció antes de cambiar de tema.

Revisa el momento a continuación.