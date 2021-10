Daniella Durán y curiosa publicación, ¿Indirecta para Vidal?

Estos últimos días, Arturo Vidal y su enrollo amoroso han marcado la pauta noticiosa del mundo del espectáculo.

Al final, la conclusión fue que si bien el futbolista con la periodista son muy amigos y estuvieron saliendo un tiempo ¨viendo qué pasa¨, finalmente Vidal volvió con su ex pareja Sonia Isaza, y Daniella se quedó con la ilusión, tal como lo confesó en un live con la periodista Cecilia Gutierrez.

Es por esto que al ver la última publicación que realizó la bella colombiana, no podemos no preguntarnos si este mensaje ¨Ya pa ti no soy danny, ahora soy Daniella. 😜¨ ¿será una indirecta para Vidal?.