¿Le pidió Alex a Egas que lo dejara ganar ¨La Granja?¡Ya sabemos la verdad!

Por mucho tiempo fue un misterio, uno de los realitys más exitosos de la televisión chilena , ¨La Granja¨ tuvo una final épica protagonizada por Alex Gerhard y Gonzalo Egas, la cual ganó este último.

Sin embargo, en plena competencia, todos los televidentes que estábamos comiéndonos las uñas viendo el momento en vivo, nos dimos cuenta que uno minutos ellos pararon y algo le dijo Alex a su contrincante, que terminó en un contragolpe de Egas que le dio la victoria.

Muchos pensaban que le pidió que lo dejara ganar, pero ahora, más de una década después, ambos contaron los detalles de ese momento en el programa ¨Los 2.000¨ de canal 13 mientras recordaban los realitys.

¨Estábamos los dos así (se pasa el dedo por los dientes)con la mandíbula, y me dice Gonza, dame agua y déjame sacar una bandera, no me dijo déjame ganar, déjame sacar una bandera, otra, ya había sacado una ya , están mis hijos allá¨comenta Gonzalo Egas, ¨Yo le dije Alex, sabís que es mucha plata, no me podís pedir eso¨agregó.

Por su parte, Alex repasa ese momento ¨Nunca le pedí déjame ganar, fue un oye ya po déjame una , pero en la , uff así )hace gesto con la mano) vai muy rápido, y después le dije oye pidamos agua, estoy muy seco¨.

Finalmente Egas concluye cómo sacó provecho de esto para ganar ¨dije si este me está pidiendo agua es porque está hecho bolsa, yo también lo estoy , pero él me lo está manifestando y. esa pequeña diferencia la aproveché¨.