Rocio Toscano compartió potente mensaje para que no exista más violencia psicológica en la gestación y postparto

Rocío Toscano hace varios meses fue madre de mellizos, confesando que es una afortunada de ser madre y que lejos es la mejor experiencia.

Pero, hace unos días la actriz publicó una foto comentando que hace “un mes y una semana de postparto y el acné la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos”. Además, en aquella oportunidad declaró que a pesar de que “es otro mi cuerpo”, le “encanta el proceso sé que toma tiempo volver, pero paciencia tengo de sobra“.

Este martes volvió a publicar una instantánea sobre cómo quedó después de su embarazo de los mellizos. Aunque, en esta oportunidad fue para denunciar violencia psicológica durante la gestación y en el postparto.

“Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso”, inició el escrito Toscano.

Posteriormente, indicó que le llegaron varios mensajes que la angustiaron bastante, principalmente porque los consideró injustos.

“Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescate tres para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto“, continuó.

La artista nacional catalogó de injusto este tipo de violencia, ya que “algunos hombres, después de todo el proceso que una pasa en el embarazo y postparto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial“.

Es por ello, que solicitó respeto “por el proceso, admiración y cuidado”. Además, enfatizó que “basta de violencia” y “basta de no aceptarnos, nosotras, con nuestro cuerpo“.

“Wnas somos unas máquinas ¡Damos vida!, a la mierda con esos comentarios que vayan a parir ellos“, añadió.

Finalmente, señaló que tiene amigos que fueron educados con valores y mucho amor, “son un amor con sus parejas, las bancan, las respetan las cuidan y aman. Esos son los que valen“.

Ve aquí la publicación de Rocío Toscano:

View this post on Instagram Una publicación compartida de @rociotoscanoactriz