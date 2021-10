Gala Caldirola celebra sus 29 años con artístico topless

Ella es regia estupenda, y ha sabido ganarse el cariño de los chilenos. Hablamos de Gala Caldirola, y aunque en algún momento hubo algo de enojo de parte de algunos tras su separación con el querido Mauricio “Huaso” Isla, esto no cambió en general, y de hecho, hoy la tienen en el estelar de CHV “El discípulo del chef” como una de las participantes principales.

Además, nos encanta ver sus publicaciones y fotografías mostrando sus variados looks que siempre imponen tendencia.

Y hoy, en el día de su cumpleaños número 29 la fotografía tenía que trascender a lo que estamos acostumbrados a ver en su feed, y así lo logró con una fotografía en topless, con un look estilo Cleopatra, con peluca morena.

“Ser o no ser 👣

Bienvenidos 29✨

PH: @casa_emma

Instagram me eliminó la foto anterior y todavía no comprendo el por que 😅 pero aquí está la revancha 😂” publicó.

La fotografía que ya cuenta con miles de likes, se llenó de halagos y de felicitaciones por su cumpleaños.