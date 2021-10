“Me pidió que resguardara a sus hijos” Sergio Marabolí y su conversación con Raquel Argandoña

El ex director del diario La Cuarta, Sergio Marabolí, tiene una relación cercana a Raquel Argandoña, por lo que tuvo la oportunidad de conversar con la conductora horas antes de entrar a pabellón sobre cómo se sentía y sus principales preocupaciones en este difícil momento de salud que está enfrentando.

“Hay un temor de parte de ella, se preocupa mucho de lo que pasará con su familia afortunadamente está con la visita de la hermana en la mañana con la hermana y en las tardes con su pareja, con Félix Ureta”. sostuvo.

También nos comenta que existe una preocupación bastante importante debido a lo delicado de su estado que la tendrá a lo menos una semana en la Clínica.

Además, que en el contexto de temor de lo que pueda suceder , Raquel le hizo una importante petición: “En caso de que pasara algo mas grave que no estamos esperando, me pide que me preocupe de resguardar a sus hijos mediáticamente y que no les pase nada”. confesó.

Recordamos que Raquel fue intervenida el jueves en la noche y según el parte médico emitido por la Clínica se encuentra estable y en observación.

